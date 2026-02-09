Kim Kardashian e Lewis Hamilton | Super Bowl e segnali d’amore tra l’imprenditrice e il campione di Formula 1

Il gossip tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton diventa sempre più caldo. Dopo aver passato il weekend al Super Bowl, si parla di segnali di interesse tra i due. Fonti vicine alla coppia sostengono che ci siano stati sguardi e gesti che fanno pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia. La notizia fa il giro del gossip internazionale, mentre i fan cercano di capire se tra loro ci sia davvero qualcosa di più.

Il gossip internazionale si infiamma con un nuovo capitolo che vede protagonisti Kim Kardashian e Lewis Hamilton. I due sono stati avvistati insieme al Super Bowl LX, alimentando ulteriormente le speculazioni su una possibile relazione tra l’imprenditrice americana e il campione di Formula 1. L’evento, che si è tenuto negli Stati Uniti, ha rappresentato l’ennesima occasione per i due di mostrare una sintonia che non passa inosservata ai media di tutto il mondo. L’avvistamento al Super Bowl giunge a coronare una serie di indizi che, nelle ultime settimane, hanno suggerito un approfondimento del legame tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton.🔗 Leggi su Ameve.eu

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme al Super Bowl, confermando i rumors che circolavano da settimane.

La presenza di Kim Kardashian e Lewis Hamilton al Super Bowl LX ha fatto parlare subito.

