Nelle ultime settimane sono state notate nuove coppie tra personaggi noti, alcune emergenti e altre già al centro di voci di gossip. Con l’arrivo della primavera e delle temperature più miti, alcune di queste coppie hanno deciso di mostrarsi pubblicamente, confermando le indiscrezioni che circolavano da tempo. Tra le coppie più chiacchierate ci sono personaggi che fino a poco tempo fa erano visti in modo indipendente, ora visti insieme in modo più frequente.

Alcune sono proprio una novità, di altre si rumoreggiava da qualche mese e adesso, complice il caldo e la primavera, sono sbocciate e uscite allo scoperto. Parliamo delle nuove coppie vip che riempiono le rubriche di gossip dei tabloid. Da Kim Kardashian e Lewis Hamilton, paparazzati a baciarsi tra le onde, alla new entry inaspettata Jacob Elordi, sex symbol del momento, e Kendall Jenner, una delle top model più belle degli ultimi anni, fino a quella ormai rodata tra i nepo baby Kaia Gerber e Lewis Pullman e tra Zoe Kravitz e Harry Styles. Kim Kardashian e Lewis Hamilton, dall’amicizia all’amore. A partire da aprile 2026, dopo settimane...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kim e Lewis, Kendall e Jacob, Zoe ed Harry: nuove coppie vip alla luce del sole

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Continuano le comparse in Coppia di Lewis Hamilton con Kim Kardashian, al mare a Malibù. Qui Lewis mentre controlla una curva di persona. Formula 1 gossip time. nei commenti il book fotografico completo #tuttipazzixlerosseferrariforeverwrooo - facebook.com facebook

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