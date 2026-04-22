In un momento in cui il conflitto ha ripreso spazio nelle questioni internazionali, il presidente del Kenya ha tenuto un discorso a Roma, evidenziando come il suo paese rappresenti un esempio di progresso nel continente africano. Durante l’intervento, ha ricordato come le tensioni globali, dall’Ucraina al Medio Oriente, abbiano riacceso l’attenzione sui problemi di stabilità e sviluppo nelle regioni in via di crescita.

“Il conflitto è tornato al centro degli affari internazionali, dall’Ucraina negli ultimi anni al Medio Oriente nelle ultime settimane.” Aprendo la sua lecture all’evento organizzato dalla Med-Or Italian Foundation alla Luiss Guido Carli, il presidente del Kenya, William Samoei Ruto, ha collocato il suo intervento dentro un quadro globale segnato da crescente instabilità. Le rotte commerciali, ha osservato, hanno riacquistato una valenza strategica, mentre la sicurezza “non è più confinata ai confini territoriali”, estendendosi al cyberspazio, ai sistemi energetici e alle infrastrutture critiche. A questo si aggiungono il ritmo accelerato del cambiamento tecnologico e l’impatto sempre più tangibile della crisi climatica.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Kenya simbolo di un continente in sviluppo. La lezione di Ruto a Roma

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