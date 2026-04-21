Italia-Kenya Minniti | Visita di Ruto un successo rafforzata alleanza strategica

Il presidente del Kenya ha trascorso alcuni giorni in Italia, dove ha incontrato diverse autorità e partecipato a eventi ufficiali. Durante la visita sono stati firmati accordi e si sono rafforzati i rapporti tra i due paesi. Il ministro dell’interno italiano ha dichiarato che l’iniziativa ha contribuito a consolidare l’alleanza strategica tra Italia e Kenya. La visita si è conclusa con un passo avanti nei rapporti bilaterali.

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "La visita del presidente keniota in Italia è stata un successo". Così Marco Minniti, presidente della Med-Or Italian Foundation, nel suo intervento all'incontro 'Kenya: un grande paese che guarda al futuro', tenuto al Campus della Luiss Guido Carli, con ospite il presidente del Kenya William Samoei Ruto. Minniti ha spiegato che la visita ha raggiunto tutti gli obiettivi, "dagli incontri istituzionali con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, fino al business forum" tra imprese. Durante la visita è stato firmato un importante 'action plan', un piano concreto che guiderà la collaborazione futura tra Italia e Kenya.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Italia-Kenya, Minniti: "Visita di Ruto un successo, rafforzata alleanza strategica" Notizie correlate Leggi anche: “Kenya Paese-chiave per il Piano Mattei”: incontro Meloni-Ruto, accordi su pace, difesa, energia, spazio Premi, “Olio delle Sirene” a Sorrento: alleanza strategica per il rilancio del settore in ItaliaUna grande alleanza per l’olio: è questo l’obiettivo di promotori e protagonisti del Premio Olio delle Sirene organizzata da Roberto Dante Cogliandro... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Il presidente del Kenya in Italia. Visita a Mattarella, Meloni, incontro con Med-Or alla Luiss Guido Carli. Italia-Kenya, Minniti: Visita di Ruto un successo, rafforzata alleanza strategicaRoma, 21 apr. (Adnkronos) - La visita del presidente keniota in Italia è stata un successo. Così Marco Minniti, presidente della Med-Or Italian Foundation, nel suo intervento all'incontro 'Kenya: un ... iltempo.it Italia-Kenya, il Piano Mattei passa da Nairobi. L’evento di Med-OrUna relazione di co-produzione e cooperazione, questo è ciò che immaginiamo per il futuro dell’Africa e l’Europa: creare posti di lavoro e ottenere ritorno degli investimenti. […] E questo è il ... formiche.net