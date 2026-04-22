Kenya la sfida di Ruto | guida per l’economia e l’unione africana

Da ameve.eu 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Presso il Campus Luiss Guido Carli si è svolto un incontro dedicato al Kenya, un paese di grande rilevanza in Africa. Durante l’evento sono stati analizzati gli sforzi dell’attuale presidente nel guidare l’economia nazionale e nel rafforzare il ruolo del paese nell’unione africana. Sono stati presentati dati e interventi che approfondiscono le politiche adottate per stimolare lo sviluppo e migliorare le relazioni internazionali.

Presso il Campus Luiss Guido Carli si è tenuto l’incontro denominato Kenya: un grande paese che guarda al futuro, durante il quale il primo ministro e ministro degli Esteri kenyota, Mudavadi, ha presentato la figura di Ruto come un leader capace di guidare le riforme e l’integrazione economica in tutto il continente africano. Il vertice ha messo al centro del dibattito la centralità del Presidente della nella gestione dei processi di trasformazione che coinvolgono i 54 Stati membri dell’Unione Africana. L’agenda economica per lo sviluppo manifatturiero e commerciale. Il percorso tracciato dal governo di Nairobi punta con decisione verso il consolidamento dell’Africa Continental Free Trade Area, una strategia volta a potenziare gli scambi commerciali tra le nazioni del continente.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Kenya, la sfida di Ruto: guida per l’economia e l’unione africana

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