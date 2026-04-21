Il premier del Kenya ha dichiarato che il presidente Ruto è un leader esperto e dedicato al servizio del Paese. In un intervento pubblico, ha sottolineato il ruolo di Ruto nel guidare le riforme e promuovere l'integrazione economica africana. La comunicazione si riferisce a una serie di iniziative volte a rafforzare le politiche interne e le relazioni con altri paesi del continente.

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Il presidente del Kenya Ruto è un leader esperto e profondamente impegnato al servizio del Paese. Ha assunto un ruolo centrale nell'Unione Africana, guidando processi di riforma che coinvolgono 54 Stati membri". Lo ha detto Musalia Mudavadi, primo ministro e ministro degli Esteri del Kenya, intervenendo all'evento "Kenya: un grande paese che guarda al futuro", presso il Campus Luiss Guido Carli che ha avuto quale ospite d'eccezione William Samoei Ruto, Presidente della Repubblica del Kenya. Tra le priorità del presidente kenyota "ci sono la promozione dell'Africa Continental Free Trade Area, che punta a rafforzare il commercio interno al continente, e lo sviluppo del settore manifatturiero, considerato strategico per la crescita economica africana - ha spiegato Mudavadi -.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Kenya, premier: "Ruto guida riforme e integrazione economica africana"

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