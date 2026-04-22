Kendall Jenner e Jacob Elordi si starebbero frequentando in segreto ormai da mesi

Da metropolitanmagazine.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il primo weekend del Coachella 2026, sono circolate voci su un possibile rapporto tra Kendall Jenner e Jacob Elordi. Secondo quanto riportato dal popolare account di gossip Deuxmoi, i due si sarebbero incontrati e avrebbero condiviso un bacio appassionato durante un evento organizzato da Justin Bieber dopo il festival. La notizia ha suscitato molta attenzione tra i fan e i media di settore.

Tutto è iniziato durante il primo weekend del  Coachella 2026. A lanciare l’indiscrezione è stato il celebre account gossip  Deuxmoi, che ha parlato di un  bacio appassionato tra Kendall ed Elordi  al party post-festival organizzato da  Justin Bieber. Un dettaglio che ha immediatamente fatto il giro del web, alimentando sospetti su una  possibile frequentazione. Non si trattava di un semplice incontro casuale: secondo i presenti, tra i due ci sarebbe stata una  complicità evidente, fatta di sguardi e gesti affettuosi. E qui entra in gioco  Kylie, descritta come  la vera regista di questa storia.  Una fonte vicina alla famiglia ha raccontato che  Kylie Jenner  avrebbe conosciuto meglio  Elordi  durante la stagione dei premi, frequentando eventi insieme al suo fidanzato  Timothée Chalamet.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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