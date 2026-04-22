Durante il primo weekend del Coachella 2026, sono circolate voci su un possibile rapporto tra Kendall Jenner e Jacob Elordi. Secondo quanto riportato dal popolare account di gossip Deuxmoi, i due si sarebbero incontrati e avrebbero condiviso un bacio appassionato durante un evento organizzato da Justin Bieber dopo il festival. La notizia ha suscitato molta attenzione tra i fan e i media di settore.

Tutto è iniziato durante il primo weekend del Coachella 2026. A lanciare l’indiscrezione è stato il celebre account gossip Deuxmoi, che ha parlato di un bacio appassionato tra Kendall ed Elordi al party post-festival organizzato da Justin Bieber. Un dettaglio che ha immediatamente fatto il giro del web, alimentando sospetti su una possibile frequentazione. Non si trattava di un semplice incontro casuale: secondo i presenti, tra i due ci sarebbe stata una complicità evidente, fatta di sguardi e gesti affettuosi. E qui entra in gioco Kylie, descritta come la vera regista di questa storia. Una fonte vicina alla famiglia ha raccontato che Kylie Jenner avrebbe conosciuto meglio Elordi durante la stagione dei premi, frequentando eventi insieme al suo fidanzato Timothée Chalamet.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kendall Jenner e Jacob Elordi si starebbero frequentando “in segreto” ormai da mesi

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