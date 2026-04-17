Banche sotto assedio | hacker infiltra i server con hardware malevoli

Un uomo già conosciuto dalle forze dell’ordine è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari dopo aver violato i sistemi di diverse filiali bancarie durante le ore di chiusura. Secondo le fonti, l’individuo ha utilizzato hardware malevoli per infiltrarsi nei server delle banche, compromettendo i dati e le operazioni delle filiali coinvolte. L’operazione di polizia ha portato al suo fermo e all’applicazione della misura cautelare.

Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e posto ai domiciliari dopo essere riuscito a infiltrarsi in diverse filiali bancarie durante gli orari di chiusura. Grazie all’uso di una chiave contraffatta e al superamento dei sistemi di allarme, l’hacker ha avuto accesso diretto ai rack, ai server locali e alle connessioni di rete interne per installare dispositivi sofisticati volti a intercettare il traffico dati e sottrarre le credenziali d’accesso dei clienti. Le indagini, condotte sotto la direzione dei magistrati della sezione Cybersicurezza della Procura di Napoli, hanno messo in luce un modus operandi estremamente preciso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banche sotto assedio: hacker infiltra i server con hardware malevoli Notizie correlate Il caso dei cinquemila agenti Digos finiti nei server degli hacker cinesiNel silenzio dei sistemi, e nel pieno di una stagione di dialogo bilaterale, si consuma una delle più delicate operazioni di intrusione cibernetica... Attacco hacker agli Uffizi, violati i server: trasferito il Tesoro dei Granduchi in un caveauTra fine gennaio e inizio febbraio un gruppo di hacker ha violato la rete del polo museale fiorentino, comprendente le Gallerie degli Uffizi, Palazzo...