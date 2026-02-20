Ferrara ospedale sotto assedio | ladri rubano catalizzatori

A Ferrara, alcuni ladri hanno svaligiato il parcheggio dell'ospedale, rubando catalizzatori dalle auto. La causa di questi furti è il valore elevato dei metalli preziosi all’interno dei componenti delle vetture. Durante l’episodio, i ladri hanno agito di notte, rompendo i finestrini dei veicoli per portare via i pezzi. Questa serie di furti ha infastidito il personale sanitario e i pazienti, che chiedono misure più severe per garantire la sicurezza nel parcheggio. La polizia ha avviato le indagini per trovare i responsabili.

Ferrara, furti al parcheggio dell'ospedale: infermieri nel mirino dei ladri, richiesta di maggiore sicurezza. Un'ondata di furti sta colpendo il parcheggio dell'ospedale Sant'Anna a Ferrara, con i componenti delle auto dei dipendenti presi di mira. I malintenzionati agiscono con frequenza, sottraendo soprattutto catalizzatori, generando un crescente senso di insicurezza tra il personale sanitario che chiede interventi urgenti per proteggere i propri beni e garantire un ambiente di lavoro più sicuro. L'ultimo episodio ha come vittima un infermiere, ma la situazione è tutt'altro che isolata. Un furto ricorrente, un clima di insicurezza.