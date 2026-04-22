Il kefir e la kombucha sono due bevande fermentate molto popolari, entrambe apprezzate per il loro contenuto di probiotici. Il kefir si ottiene dalla fermentazione del latte con grani di kefir, mentre la kombucha si produce da una bevanda zuccherata fermentata con una coltura simile a una pellicola di lieviti e batteri. Entrambe sono consumate come rimedi naturali per la salute intestinale, ma presentano caratteristiche diverse in termini di gusto e composizione.

Kefir e kombucha sono due prodotti ormai entrati a pieno titolo nell'alimentazione quotidiana di milioni di italiani. Si tratta di bevande fermentate, diverse per origine e composizione, ma accomunate dalla presenza di microrganismi vivi e attivi che possono avere effetti positivi sull'organismo, soprattutto a carico dell'intestino e del sistema immunitario. Il kefir si presenta come una bevanda a base di latte, dalla consistenza simile a uno yogurt da bere, ottenuta attraverso l'azione di specifici granuli di coltura. La kombucha, invece, nasce dalla fermentazione del tè verde o nero ed è caratterizzata da una naturale effervescenza e da una nota leggermente dolce.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kefir o kombucha? Le differenze e quale è migliore per te

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