Vodafone ha lanciato tre diverse offerte fibra per la linea fissa di casa, chiamate Vodafone Casa Start, Casa Pro e Casa Ultra. Queste proposte si distinguono per i contenuti inclusi e le caratteristiche tecniche, offrendo soluzioni diverse per le esigenze degli utenti. La scelta tra le tre opzioni dipende dalle specifiche preferenze e necessità di connessione domestica.

Vodafone propone tre offerte fibra per la linea fissa di casa con nomi simili ma contenuti diversi: Casa Start, Casa Pro e Casa Ultra. La differenza di prezzo tra la prima e l’ultima è di 9 euro al mese, ma ciò che cambia non è solo la tariffa. Cambiano il modem, le chiamate, i servizi inclusi e — in un caso — persino la tipologia di protezioni assicurative abbinate. Questa guida analizza le differenze una per una per aiutarti a capire quale offerta corrisponde davvero alle tue esigenze, senza pagare per servizi che non userai mai. Per il confronto completo tra tutte le offerte, leggi la guida completa alle offerte Vodafone Fibra 2026. Se vuoi confrontare anche TIM, WindTre e Sky, leggi la guida alle migliori offerte fibra. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Vodafone Casa Start, Pro e Ultra: differenze e quale scegliere nel 2026

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