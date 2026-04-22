Katy Perry a Roma per un concerto segreto ma il cachet fa discutere | quanto ha guadagnato in una sera?

Di recente, una popstar americana ha fatto visita a Roma per un concerto segreto. L’artista è arrivata con un volo privato nei giorni scorsi e ha eseguito uno spettacolo durante la notte. Si discute sul cachet pagato per l’evento, che ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori. La serata ha attirato numerosi fan e curiosi, mentre il cachet rimane al centro di alcune discussioni nel mondo dell’intrattenimento.

Katy Perry, celebre popstar americana, è atterrata nei giorni scorsi a Roma con un volo privato per esibirsi in un concerto esclusivo, per poi ripartire lasciando dietro di sé una domanda precisa: quanto può guadagnare una star mondiale in una sola serata? Difatti a far discutere, e non poco sul web, non è stato tanto l’evento segreto, ma il cachet potenzialmente altissimo legato a queste performance private. Precisiamo immediatamente che la presenza di Katy Perry nella Capitale non era legata a un concerto aperto al pubblico, ma alla Vorwerk International Award Night, un evento annuale organizzato da Vorwerk per premiare i migliori venditori di prodotti come Bimby e Folletto.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Katy Perry a Roma per un concerto segreto ma il cachet fa discutere: quanto ha guadagnato in una sera? Notizie correlate Katy Perry conquista Roma: concerto privato e tour tra i monumentiLa popstar Katy Perry ha trasformato una serata di premiazioni aziendale nella Capitale in un evento esclusivo, lasciandosi alle spalle i riflettori... Leggi anche: Katy Perry in giro per Roma: il concerto alla Nuvola, poi la carta di credito lanciata a Fontana di Trevi Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Katy Perry a Roma: San Pietro, la carta di credito alla Fontana di Trevi e lo show alla Nuvola; Katy Perry a Roma senza spiccioli lancia la carta di credito nella Fontana di Trevi; Katy Perry in giro per Roma: il concerto alla Nuvola, poi la carta di credito lanciata a Fontana di Trevi; Roma, Katy Perry a corto di monetine: lancia la carta di credito nella Fontana di Trevi. Katy Perry a Roma senza spiccioli lancia la carta di credito nella Fontana di TreviLeggi su Sky TG24 l'articolo Katy Perry a Roma senza spiccioli 'lancia' la carta di credito nella Fontana di Trevi ... tg24.sky.it Katy Perry a Roma: il blitz privato e il fenomeno degli show esclusiviL’esibizione di Katy Perry a Roma si inserisce in una tendenza definita: l’ingaggio di superstar per feste private, convention aziendali e celebrazioni di lusso. Questi show privati sono spesso ... it.blastingnews.com Katy Perry e lo strano "lancio" nella Fontana di Trevi: il video è diventato virale - facebook.com facebook Secondo Mr. S, un noto insider affidabile sul forum ATRL, Katy Perry potrebbe rilasciare a breve un EP x.com