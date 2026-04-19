Katy Perry conquista Roma | concerto privato e tour tra i monumenti

La cantante pop americana ha partecipato a una serata di premiazioni aziendale a Roma, trasformando l’evento in un’occasione speciale. Dopo aver lasciato il palco di un concerto privato, si è spostata tra i monumenti storici della città, concedendosi un momento di relax lontano dalle luci dello spettacolo. L’evento si è svolto nella Capitale, coinvolgendo un pubblico selezionato e creando un’atmosfera esclusiva.

La popstar Katy Perry ha trasformato una serata di premiazioni aziendale nella Capitale in un evento esclusivo, lasciandosi alle spalle i riflettori di un concerto privato per concedersi un momento di svago tra i monumenti storici di Roma. L’artista è giunta in Italia ieri tramite un volo privato per partecipare alla Vorwerk International Award Night, una celebrazione dedicata ai migliori consulenti di vendita del gruppo produttore di Bimby e Folletto, prima di ripartire poco dopo la conclusione dei festeggiamenti. Musica e business tra le mura romane. Davanti a un pubblico selezionato composto da centinaia di addetti ai lavori, la cantante ha trasformato una cena di gala in un palcoscenico internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Katy Perry conquista Roma: concerto privato e tour tra i monumenti Notizie correlate La stilista Katie Perry vince contro la cantante Katy Perry. La scomoda omonimia risolta in un tribunaleImmagina i vantaggi di avere lo stesso nome di una pop celebrity, magari quando devi prenotare un tavolo al ristorante e, con un nome sconosciuto e... Katy Perry e Justin Trudeau: amore ad alta quota tra San Cassiano e le OlimpiadiLa popstar Katy Perry e l’ex premier canadese Justin Trudeau scelgono il lusso delle Dolomiti durante i Giochi Invernali 2026,… La popstar Katy Perry...