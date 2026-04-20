Katy Perry in giro per Roma | il concerto alla Nuvola poi la carta di credito lanciata a Fontana di Trevi

Katy Perry ha visitato Roma, condividendo sui social immagini del suo soggiorno. La cantante ha assistito a un concerto presso la Nuvola e si è recata a San Pietro e alla Fontana di Trevi. Durante la visita, sono state diffuse foto che ritraggono i momenti trascorsi in varie zone della città. In uno degli ambienti, si è vista anche una carta di credito lanciata in una fontana.

La Nuvola, San Pietro, Fontana di Trevi. Katy Perry è stata a Roma in gran segreto e ha documentato sui social buona parte del suo itinerario.La pop star statunitense è arrivata nella Capitale, dove è stata protagonista di un evento aziendale - per l'appunto top secret - per una nota società di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Roma, Katy Perry lancia la carta di credito nella Fontana di Trevi Katy Perry a Roma, niente monetine: usa la carta di credito nella Fontana di Trevi (VIDEO)Katy Perry, la popstar americana conosciuta in tutto il mondo, è stata avvistata tra le vie del centro storico di Roma nella serata di ieri con un... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Katy Perry torna su Instagram con Justin Trudeau. La foto col black look abbinato; Katy Perry getta la sua carta di credito dentro alla Fontana di Trevi VIDEO; Katy Perry a Roma, la fuga notturna è virale: tra Audrey Hepburn e quella monetina che non si trova; Katy Perry alla Fontana di Trevi, non lancia monetine ma la carta di credito. Katy Perry con un occhio bloccato: lo strano incidente sul palco fa il giro del mondoLo strano incidente che ha visto protagonista Katy Perry su un palco di Las Vegas ha fatto il giro del mondo in un batter d’occhio (è proprio il caso di dire). La popstar era nel bel mezzo del suo ... dilei.it la Repubblica. . Katy Perry scherza a Roma, davanti alla Fontana di Trevi. Pur essendo a corto di spiccioli, la pop star americana non ha voluto rinunciare al tradizionale rito del lancio della monetina, lanciando la sua carta di credito nelle acque del monument - facebook.com facebook Katy Perry senza monetine, a Fontana di Trevi 'usa' la carta di credito. La pop star americana, in visita a Roma, non rinuncia al rituale lancio #ANSA x.com