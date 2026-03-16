Katia Follesa e Vincenzo Ferrera | tra indizi social e incontri lontani dai riflettori

Katia Follesa e Vincenzo Ferrera sono stati recentemente protagonisti di alcuni avvistamenti e spostamenti che hanno attirato l’attenzione dei media. La comica e l’attore sono stati visti più volte in luoghi pubblici e hanno condiviso alcuni scatti sui social network che hanno alimentato le speculazioni. Non ci sono stati annunci ufficiali o dichiarazioni da parte dei diretti interessati in merito a eventuali rapporti tra loro.

. Avvistamenti discreti, messaggi affettuosi sui social e un weekend in Toscana alimentano le voci su una possibile relazione tra la comica lombarda e l’attore di Mare Fuori, dopo la fine della lunga storia con Angelo Pisani. Un possibile nuovo inizio sentimentale. Per Katia Follesa, forse è giunto il momento di una storia che profuma di nuovo inizio e che ha già conquistato la curiosità degli osservatori più attenti: ci sarebbe, infatti, un flirt in corso con l’attore di Mare Fuori Vincenzo Ferrera. Una notizia che circola con garbo, quasi in punta di piedi, ma che nelle ultime settimane ha preso forma tra piccoli indizi, avvistamenti e gesti social capaci di raccontare più di molte dichiarazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Articoli correlati

Chi è la fidanzata di Vincenzo Ferrera, l’attrice comica e famosa Katia FollesaVincenzo Ferrera, attore noto per Mare Fuori, ha una relazione con la comica e conduttrice Katia Follesa a partire dal 2025.

Leggi anche: Katia Follesa festeggia insieme a Vincenzo Ferrera e al suo ex Angelo Pisani, lui: “Se è felice, lo sono anch’io”

Tutti gli aggiornamenti su Katia Follesa

Temi più discussi: Katia Follesa ritrova l’amore con Beppe di Mare Fuori: chi è Vincenzo Ferrera, la nuova coppia che fa sognare il gossip; Katia Follesa ritrova l’amore con Beppe di Mare Fuori: chi è Vincenzo Ferrera, la nuova coppia che fa sognare il gossip; Katia Follesa ritrova l’amore con Beppe di Mare Fuori: chi è Vincenzo Ferrera, la nuova coppia che fa sognare il gossip; Katia Follesa è la fidanzata di Vincenzo Ferrera (Beppe di Mare Fuori)/ Gossip esploso nel silenzio.

Nuovo amore per Katia Follesa: Vincenzo Ferrera entra nella sua vita e famigliaDopo la fine della relazione con Angelo Pisani, Katia Follesa sembra aver trovato un nuovo equilibrio sentimentale con Vincenzo Ferrera, integrandolo anche nella sua vita familiare. news.fidelityhouse.eu

Katia Follesa ha ritrovato l’amore, lui è un collega molto famosoKatia Follesa, dopo la fine della lunga relazione con Andrea Pisani, sembra aver ritrovato ... msn.com

Katia Follesa avrebbe ritrovato la serenità accanto a Vincenzo Ferrara, attore palermitano conosciuto dal grande pubblico per il suo ruolo nella serie Mare Fuori - facebook.com facebook

#Cremona «No, vabbè, mi adoro»: Katia Follesa e la comicità dell'autostima x.com