Durante l’ingresso nella cattedrale di Canterbury, Kate Middleton ha rischiato un incidente causato da intense raffiche di vento. La Duchessa di Cambridge si è avvicinata all’edificio prima di partecipare alla cerimonia di insediamento del nuovo Arcivescovo, Dame Sarah Mullally. Nel frattempo, si nota uno sguardo severo rivolta a William.

Kate Middleton è stata messa in difficoltà da forti raffiche di vento prima di entrare nella cattedrale di Canterbury per assistere alla cerimonia di insediamento del nuovo Arcivescovo di Canterbury, Dame Sarah Mullally. E poi è stata immortalata mentre guardava in modo severo William poco prima della funzione. Non ha profferito parola ma è bastata un’occhiata seria per evidentemente mettere in riga il marito. Kate Middleton e William, l’incontro con l’Arcivescovo di Canterbury che li incoronerà. Kate Middleton ha fatto sensazione durante la cerimonia di insediamento del nuovo Arcivescovo di Canterbury, la massima carica religiosa della Chiesa Anglicana che per la prima volta nella storia è ricoperta da una donna, Dame Sarah Mullally. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton sfiora l’incidente a Canterbury. E lancia uno sguardo severo a William

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