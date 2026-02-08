Giornata internazionale dell’epilessia | l’Umbria vicina ai malati e alle loro famiglie con iniziative di sensibilizzazione

Domani, in tutta l’Umbria si svolgeranno iniziative per sensibilizzare sull’epilessia. La Regione si unisce alla Giornata Mondiale, cercando di far conoscere meglio questa condizione ai cittadini e alle famiglie coinvolte. Diversi eventi e incontri sono stati organizzati per spiegare cosa significa vivere con l’epilessia, anche per sfatare miti e pregiudizi. L’obiettivo è far sentire meno soli chi affronta questa malattia ogni giorno.

In occasione della Giornata Mondiale dell'Epilessia, che si terrà domani 9 febbraio 2025, la Regione Umbria si unisce alla comunità internazionale per sensibilizzare e promuovere una maggiore consapevolezza su questa condizione neurologica che colpisce milioni di persone in tutto il mondo.

