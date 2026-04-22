Un anno dopo l’attacco a Pahalgam, in Kashmir, si torna a parlare delle tensioni che coinvolgono la regione. La presenza di gruppi terroristici islamisti continua a rappresentare un elemento stabile nel quadro del conflitto tra India e Pakistan. La questione rimane al centro delle preoccupazioni per la stabilità dell’Asia meridionale, con attacchi e operazioni militari che continuano a segnare il territorio.

L’anniversario dell’attacco di Pahalgam, in Kashmir, riporta al centro una dinamica che non ha mai smesso di influenzare la sicurezza dell’Asia meridionale: la persistenza del terrorismo islamista come fattore strutturale del conflitto tra India e Pakistan. È anche l’evento che ha innescato una risposta militare e strategica destinata a ridefinire la postura di sicurezza di New Delhi, culminata nell’Operazione Sindoor. Nel pomeriggio di quel giorno, uomini armati aprirono il fuoco contro un gruppo di turisti in una delle località più frequentate della regione, a circa 90 chilometri da Srinagar. Il bilancio fu di 26 morti, in quello che le autorità locali definirono il più grave attacco contro civili degli ultimi anni.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Kashmir, un anno dopo Pahalgam. Il terrorismo resta una variabile strategica per l’India

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