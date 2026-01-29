La firma del nuovo accordo tra Unione Europea e India sulla sicurezza e difesa apre una fase diversa nei rapporti tra le due potenze. Durante il 16° vertice, Bruxelles e Nuova Delhi hanno ufficializzato l’intesa, inserendola nel quadro di un rafforzamento strategico che coinvolge anche l’accordo di libero scambio. Un passo importante in un momento di crescente instabilità internazionale.

(Adnkronos) – La firma del Partenariato UE-India per la Sicurezza e la Difesa, avvenuta a margine del 16° vertice Unione europea–India insieme all’Accordo di libero scambio, segna un passaggio chiave nel riposizionamento strategico di Bruxelles e Nuova Delhi in un contesto globale sempre più instabile. Accanto alla dimensione economica, emerge con forza quella geopolitica, marittima,.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su UE India

L’Unione europea e l’India hanno ufficialmente firmato un accordo che collega il Mediterraneo all’Indo-Pacifico.

Renault Group e Ford annunciano una partnership strategica per rafforzare la loro presenza nel settore dell’elettrico in Europa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su UE India

Argomenti discussi: Accordo Ue-India: svolta geopolitica e diritti irrisolti; Cosa c'è nell'accordo commerciale tra Ue e India; L'Ue sigla con l'India il più grande accordo di libero scambio di sempre: giù i dazi su auto, vino e olio (restano fuori i prodotti a rischio); India ed Europa più vicine: accordo commerciale storico. Si all’export di 250mila auto europee.

Ue–India, Terzi e Shenoy: 'Su sicurezza e difesa nasce una nuova alleanza strategica'Nell'accordo appena firmato non c'è solo libero scambio ma un fondamentale 'pilastro' di sicurezza. Ne parlano con l'Adnkronos il senatore Giulio Terzi di Sant'Agata e il Chief Representative della Ca ... adnkronos.com

Mediterraneo e Indo-Pacifico sono ufficialmente connessi. L’Accordo Ue-India letto da Terzi e ShenoyL’Unione europea e l’India hanno annunciato la conclusione di oltre due decenni di negoziati che hanno portato alla creazione della più grande area di libero scambio al mondo tra la seconda e la quart ... formiche.net

#INDIA, TERZI (FDI): ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO MADRE DI TUTTE LE INTESE (9Colonne) Roma, 29 gen - "Si è svolta questa mattina l'audizione dell'Inviato Speciale per l'India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC), Ambasciatore Francesco x.com

Grazie all’amico Paolo Gambi per aver rilanciato l’iniziativa sui Paesi Terzi Sicuri, che ho portato avanti personalmente in Commissione al Parlamento europeo. Come Lega continuiamo a lavorare per rimpatri più veloci e la riduzione degli arrivi! - facebook.com facebook