Ue–India Terzi e Shenoy | ‘Su sicurezza e difesa nasce una nuova alleanza strategica’

Da periodicodaily.com 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La firma del nuovo accordo tra Unione Europea e India sulla sicurezza e difesa apre una fase diversa nei rapporti tra le due potenze. Durante il 16° vertice, Bruxelles e Nuova Delhi hanno ufficializzato l’intesa, inserendola nel quadro di un rafforzamento strategico che coinvolge anche l’accordo di libero scambio. Un passo importante in un momento di crescente instabilità internazionale.

(Adnkronos) – La firma del Partenariato UE-India per la Sicurezza e la Difesa, avvenuta a margine del 16° vertice Unione europea–India insieme all’Accordo di libero scambio, segna un passaggio chiave nel riposizionamento strategico di Bruxelles e Nuova Delhi in un contesto globale sempre più instabile. Accanto alla dimensione economica, emerge con forza quella geopolitica, marittima,.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su UE India

Mediterraneo e Indo-Pacifico sono ufficialmente connessi. L’Accordo Ue-India letto da Terzi e Shenoy

L’Unione europea e l’India hanno ufficialmente firmato un accordo che collega il Mediterraneo all’Indo-Pacifico.

Renault Group e Ford avviano una nuova alleanza strategica per l’elettrico europeo

Renault Group e Ford annunciano una partnership strategica per rafforzare la loro presenza nel settore dell’elettrico in Europa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su UE India

Argomenti discussi: Accordo Ue-India: svolta geopolitica e diritti irrisolti; Cosa c'è nell'accordo commerciale tra Ue e India; L'Ue sigla con l'India il più grande accordo di libero scambio di sempre: giù i dazi su auto, vino e olio (restano fuori i prodotti a rischio); India ed Europa più vicine: accordo commerciale storico. Si all’export di 250mila auto europee.

ue india terzi eUe–India, Terzi e Shenoy: 'Su sicurezza e difesa nasce una nuova alleanza strategica'Nell'accordo appena firmato non c'è solo libero scambio ma un fondamentale 'pilastro' di sicurezza. Ne parlano con l'Adnkronos il senatore Giulio Terzi di Sant'Agata e il Chief Representative della Ca ... adnkronos.com

ue india terzi eMediterraneo e Indo-Pacifico sono ufficialmente connessi. L’Accordo Ue-India letto da Terzi e ShenoyL’Unione europea e l’India hanno annunciato la conclusione di oltre due decenni di negoziati che hanno portato alla creazione della più grande area di libero scambio al mondo tra la seconda e la quart ... formiche.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.