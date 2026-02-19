Mutui ad Arezzo e in Toscana il variabile resta più conveniente del fisso
Il mercato dei mutui in Toscana mostra che i tassi variabili restano più vantaggiosi di quelli fissi, secondo i dati recenti. La causa principale è la diminuzione dei tassi di interesse sul mercato, che favorisce le rate dei mutui a tasso variabile. A Arezzo, molte famiglie scelgono questa opzione per risparmiare, soprattutto perché i mutui a tasso fisso risultano più costosi. La differenza di costo si fa sentire, spingendo i clienti verso soluzioni più flessibili. La tendenza si mantiene stabile anche nel primo trimestre del 2026.
Arezzo, 19 febbraio 2026 – Il 2026 del mercato dei mutui sembra essersi aperto così come si era concluso il 2025. Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, il TAN medio dei mutui a 20 e 30 anni a tasso fisso si conferma in leggera crescita, con il valore che nel primo mese dell’anno tocca il 3,43% (media di offerte standard e green), mentre il variabile si mantiene stabile al 2,65%, confermandosi l’opzione oggi più conveniente. A gennaio, infatti, la forbice tra le due tipologie di finanziamento si è aperta ulteriormente a favore del variabile, arrivando a 78 punti base in media: ciò significa che, considerando un mutuo a 20 anni da 140. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Mutui, nel 2025 il tasso variabile è stato il più conveniente ma il 96% ha scelto il fissoNel 2025, il mercato dei mutui in Italia ha mostrato segnali di stabilità e crescita, con il tasso variabile risultando il più conveniente.
Nel 2025, il mercato dei mutui in Toscana ha mostrato segnali di stabilità, con il tasso fisso medio in aumento di 50 punti base e il tasso variabile in calo di oltre un punto percentuale.
