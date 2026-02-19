Il mercato dei mutui in Toscana mostra che i tassi variabili restano più vantaggiosi di quelli fissi, secondo i dati recenti. La causa principale è la diminuzione dei tassi di interesse sul mercato, che favorisce le rate dei mutui a tasso variabile. A Arezzo, molte famiglie scelgono questa opzione per risparmiare, soprattutto perché i mutui a tasso fisso risultano più costosi. La differenza di costo si fa sentire, spingendo i clienti verso soluzioni più flessibili. La tendenza si mantiene stabile anche nel primo trimestre del 2026.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – Il 2026 del mercato dei mutui sembra essersi aperto così come si era concluso il 2025. Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, il TAN medio dei mutui a 20 e 30 anni a tasso fisso si conferma in leggera crescita, con il valore che nel primo mese dell’anno tocca il 3,43% (media di offerte standard e green), mentre il variabile si mantiene stabile al 2,65%, confermandosi l’opzione oggi più conveniente. A gennaio, infatti, la forbice tra le due tipologie di finanziamento si è aperta ulteriormente a favore del variabile, arrivando a 78 punti base in media: ciò significa che, considerando un mutuo a 20 anni da 140. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mutui, ad Arezzo e in Toscana il variabile resta più conveniente del fisso

Mutui, nel 2025 il tasso variabile è stato il più conveniente ma il 96% ha scelto il fissoNel 2025, il mercato dei mutui in Italia ha mostrato segnali di stabilità e crescita, con il tasso variabile risultando il più conveniente.

Mercato dei mutui: nel 2025 in Toscana il Tan medio del tasso fisso è aumentato di 50 punti base, mentre il variabile è sceso di oltre un punto percentualeNel 2025, il mercato dei mutui in Toscana ha mostrato segnali di stabilità, con il tasso fisso medio in aumento di 50 punti base e il tasso variabile in calo di oltre un punto percentuale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.