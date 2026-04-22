Karol G il 24 luglio 2027 a San Siro

Il 24 luglio 2027, si terrà un concerto a San Siro con l'artista Karol G come headliner. Quest'anno, è stata la prima artista latina a esibirsi al festival musicale Coachella, confermando la sua presenza nei principali eventi internazionali. La cantante ha annunciato l’appuntamento sui propri canali social, specificando la data e il luogo dell’evento, che attirerà un vasto pubblico di appassionati.

Karol G, la prima headliner latina a esibirsi al Coachella proprio quest’anno - una performance leggendaria, aperta con la gaita hembra, strumento tradizionale colombiano, che intrecciando costumi, suoni e immagini ha portato l’identità latina su uno dei palcoscenici più importanti al mondo – torna in Italia l’anno prossimo con una data unica, sabato 24 luglio 2027 a San Siro, per il suo “Viajando por el mundo Tropitour“. I biglietti si vendono in presale da mercoledì prossimo 29 aprile alle 14 registrandosi (gratuitamente) su www.livenation.it, e ventiquattr’ore dopo (dalle 14 di giovedì 30 aprile 2026) su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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