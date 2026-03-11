La lettera di 22 Paesi contro la presenza della Russia alla Biennale

Ventidue paesi hanno scritto una lettera per protestare contro la partecipazione della Russia alla prossima Biennale di Venezia. La questione ha acceso un acceso confronto tra due giornalisti, Alessandro Giuli e Pietrangelo Buttafuoco, e ha spinto le cancellerie europee a intervenire. La polemica riguarda esclusivamente la presenza dell’artista russo, senza coinvolgere altri aspetti dell’evento.

La presenza della Russia alla prossima Biennale di Venezia, già motivo di un aspro sconto a distanza tra Alessandro Giuli e Pietrangelo Buttafuoco, ha portato anche alla mobilitazione delle cancellerie europee. I ministri della Cultura e degli Esteri di ben 22 Paesi hanno infatti sottoscritto una lettera per invitare la dirigenza della Biennale a «riconsiderare la partecipazione» della Federazione Russa perché «inaccettabile nelle attuali circostanze». La lettera, sottoscritta da ministri di 20 Paesi Ue più Ucraina e Norvegia, non porta in calce la firma di un membro del governo italiano. Ma Giuli, titolare del MiC, anche il 10 marzo ha ribadito la netta contrarietà dell'esecutivo alla presenza della Russia, decisa in autonomia dal cda della Fondazione Biennale.