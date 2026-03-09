La popolarità dei Royal non è mai stata cosi bassa Carlo sperava in una visita negli Usa ma forse dovrà rinunciare Meglio che ci vadano William e Kate

La popolarità della Royal Family è ai minimi storici e i sondaggi recenti mostrano un calo significativo di consenso tra il pubblico britannico. Carlo aveva pianificato una visita negli Stati Uniti, ma potrebbe doverla cancellare, mentre si ipotizza che siano William e Kate a rappresentare la famiglia all’estero. Lo scandalo legato a Andrea continua a influenzare l’immagine dei Windsor in Gran Bretagna.

Re Carlo e la Royal Family non sono mai stati così poco amati dal popolo britannico. Lo scandalo di Andrea continua ad avere gravi ripercussioni sui Windsor e pochi in Gran Bretagna si sono meravigliati nel leggere i risultati dei sondaggi più recenti. Meno della metà dei cittadini desidera che Carlo rimanga sul trono, mentre il 55 per cento dei giovani sotto i 35 anni preferirebbe un capo di Stato eletto dal popolo. Colpa della lentezza dimostrata di recente: meno di un terzo dei britannici pensa che il sovrano abbia reagito in maniera adeguata alle rivelazioni della corrispondenza tra l'ex principe e Jeffrey Epstein. E ora il colpo più pesante: re Carlo non può andare negli Usa.

