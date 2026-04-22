K-fashion | 100 creativi si sfidano per il trono dello stile
Un nuovo programma televisivo dedicato al mondo della moda mette in competizione cento creativi che cercano di emergere nel settore. La trasmissione si intitola Kill It: Style Creator War ed è trasmessa da un canale dedicato alle novità televisive. Il format prevede una sfida tra aspiranti stilisti, con l’obiettivo di individuare i talenti più promettenti nel campo della moda. La gara si svolge all’interno di un contesto di eliminazioni e prove creative.
Il nuovo palinsesto di tvN punta tutto sulla scoperta di nuovi talenti creativi con il lancio di Kill It: Style Creator War, un programma di sopravvivenza dedicato al mondo della moda che porterà sul piccolo schermo una sfida tra cento aspiranti professionisti. La competizione, che mira a individuare le figure capaci di dettare le linee del futuro K-fashion, debutterà il 12 maggio alle ore 22:10 KST. Le immagini promozionali recentemente diffuse mostrano l’ingresso in scena dei cento partecipanti, tra cui spicca la presenza di Mina Sue Choi, figura già nota per aver generato grande interesse sui social media. Il teaser evidenzia come questi creatori, che fino a poco tempo fa operavano principalmente nel digitale, si troveranno ora a confrontarsi con la realtà fisica di un palcoscenico competitivo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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