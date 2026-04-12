Eredivisie | NEC e Feyenoord si sfidano per il trono olandese

Domenica 12 aprile alle 17:30, nella provincia di Gheldria, si terrà una partita tra NEC e Feyenoord. La sfida si svolgerà nello stesso pomeriggio e rappresenta un momento importante per la posizione in classifica del campionato olandese di Eredivisie. Entrambe le squadre cercano punti per migliorare la propria posizione e avvicinarsi alla vetta. La partita si giocherà nello stadio della provincia di Gheldria.

Il pomeriggio di domenica 12 aprile, precisamente alle ore 17:30, la provincia di Gheldria ospiterà un confronto decisivo per la classifica della Eredivisie tra il NEC e il Feyenoord. Il match, inserito nella trentesima giornata del campionato olandese, vede contrapposte due formazioni che puntano ai vertici, con il NEC che gioca in casa a Nimega cercando di consolidare il proprio terzo posto in classifica. Equilibrio tattico e statistiche di classifica. La sfida si preannuncia estremamente equilibrata, considerando lo scarto minimo che separa le due squadre in termini di punti. Il Feyenoord occupa attualmente la seconda posizione nel girone con un totale di 54 talloni, avendo ottenuto 22 di questi punti durante le trasferte (6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eredivisie: NEC e Feyenoord si sfidano per il trono olandese Feyenoord Ajax, tutto pronto per lo snodo cruciale in Eredivisie! Ma in casa biancorossa qualcuno lancia l’allarme…Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment... Leggi anche: Scudetto femminile: Conegliano e Milano si sfidano per il trono