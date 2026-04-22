Juventus | Yildiz tra gestione e speranza

La Juventus si avvicina a una partita difficile contro il Milan, con il centrocampista Yildiz che si è allenato regolarmente dopo un periodo di assenza. Il club ha comunicato che il giocatore è disponibile per la sfida e si sta preparando insieme ai compagni. La partita è programmata per la prossima giornata di campionato e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in classifica.

La Juventus si prepara a una delle sfide più delicate della stagione contro il Milan, ma il grande interrogativo alla vigilia resta uno: quale sarà il ruolo di Kenan Y?ld?z? Il talento turco, ormai punto di riferimento tecnico dei bianconeri, continua a convivere con un problema al ginocchio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Yildiz tra gestione e speranza Notizie correlate Juventus: gestione di Yildiz dopo la sostituzione prematura nella vittoria 1-0 contro Atalanta.Juventus: gestione di Yildiz dopo la sostituzione prematura nella vittoria 1-0 contro Atalanta. Yildiz, la speranza di Juventus e Turchia per Champions League e Mondiale. L’analisi sul numero 10 bianconerodi Redazione JuventusNews24Yildiz, la speranza di Juventus e Turchia per Champions League e Mondiale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Juve, come sta Yildiz? Tra apprensione e strategia per gestire il turco; Il Mondiale può attendere: Yildiz stringe i denti per la Juve. Il piano per gestirlo; Dolore Yildiz, ma niente J Medical: la gestione Juve verso il bivio Champions; Kenan Y?ld?z — Juventus: Attaccante, Profilo e Notizie. Juventus: gestione di Yildiz dopo la sostituzione prematura nella vittoria 1-0 contro Atalanta.Grazie al successo contro l’Atalanta, la Juventus è tornata in quarta posizione in Serie A. Questo cambio di fortunes è avvenuto in seguito alla sconfitta del Como, che, dopo aver occupato il quarto ... napolipiu.com Juventus, allarme Yildiz: ginocchio infiammato verso il Bologna, Spalletti valuta una gestione softJuventus, allarme Yildiz: ginocchio infiammato verso il Bologna, Spalletti valuta una gestione soft Dopo il secondo allenamento invisibile, la Juventus torna oggi alla Continassa ... tuttojuve.com Il nome di #Pellegrini ritorna ad essere accostato alla #Juventus per la prossima estate Voi lo vorreste in bianconero Ditecelo nei commenti - facebook.com facebook L'arrivo alla Juventus e il rapporto con Antonio Conte: Paul Pogba ripercorre i primi mesi in bianconero e ricorda il gol col Napoli che ha cambiato la sua carriera (1/4) x.com