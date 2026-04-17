Juventus | gestione di Yildiz dopo la sostituzione prematura nella vittoria 1-0 contro Atalanta

Durante la partita vinta 1-0 contro l’Atalanta, un giocatore è stato sostituito prematuramente. La squadra ha poi continuato la partita senza di lui, mantenendo il risultato. La gestione del calciatore coinvolto ha attirato l’attenzione, anche in relazione alla sua partecipazione successiva alla partita. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo alle ragioni della sostituzione né sulle modalità di gestione del giocatore dopo l’evento.

"> TORINO, ITALIA – 4 NOVEMBRE: Kenan Yildiz della Juventus osserva durante il match della UEFA Champions League 202526 fase a gironi MD4 tra Juventus e Sporting Clube de Portugal allo Juventus Stadium il 4 novembre 2025 a Torino, Italia. (Foto di Stefano GuidiGetty Images) Assenze e Rientri: La Situazione di Kenan Yildiz. Kenan Yildiz è stato sostituito poco prima del sessantesimo minuto nella vittoria per 1-0 della Juventus contro l’Atalanta, avvenuta nel fine settimana. Nonostante ciò, le ultime notizie indicano che il club bianconero prevede di avere il talento turco a disposizione per le ultime sei partite di campionato, nonostante un persistente dolore al ginocchio.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Juventus: gestione di Yildiz dopo la sostituzione prematura nella vittoria 1-0 contro Atalanta. Notizie correlate Mauro analizza: «La vittoria della Juve sull’Atalanta si può leggere in due modi». Poi il suo pensiero sulla sostituzione di Yildizdi Angelo CiarlettaMassimo Mauro ha analizzato la vittoria della Juventus sull’Atalanta di sabato e ha espresso un pensiero sulla sostituzione di... Juventus, le parole di Spalletti dopo la vittoria contro l’AtalantaLuciano Spalletti ha commentato il successo ottenuto dalla sua Juventus contro l’Atalanta ai microfoni di Sky Sport L’analisi di Spalletti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Mondiale può attendere: Yildiz stringe i denti per la Juve. Il piano per gestirlo; FLASH| La gestione di Kenan Yildiz per Juve-Bologna: cosa filtra dalla Continassa; Dolore Yildiz, ma niente J Medical: la gestione Juve verso il bivio Champions; Juve, da monitorare le condizioni di Yildiz. Le novità sull’attaccante. Juventus, allarme Yildiz: ginocchio infiammato verso il Bologna, Spalletti valuta una gestione softJuventus, allarme Yildiz: ginocchio infiammato verso il Bologna, Spalletti valuta una gestione soft Dopo il secondo allenamento invisibile, la Juventus torna oggi alla Continassa ... tuttojuve.com Infortunio Yildiz, sì o no in Juventus-Bologna? Le ultimissime!Infortunio Yildiz - In casa Juventus resta in dubbio la presenza di Yildiz per la sfida col Bologna: ecco le ultimissime novità! fantamaster.it Vi piacerebbe rivedere Kolo Muani alla #Juventus - facebook.com facebook #Juventus: la firma del rinnovo di #Locatelli fino al 2030 è attesa per domani // Locatelli is expected to sign his new Juventus deal until 2030 tomorrow x.com