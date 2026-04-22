Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è ancora incerto, con il centravanti serbo senza un rinnovo firmato e prossimo alla scadenza di contratto. La società sta valutando diverse opzioni e ha preso in considerazione anche un possibile arrivo di un attaccante straniero, in alternativa a Vlahovic, come un piano B. Tra i nomi circolati, quello di un calciatore polacco viene menzionato come possibile sostituto. La questione si inserisce in un quadro di possibili mosse di mercato.

Rimane incerto il destino alla Juve del centravanti serbo, che senza rinnovo si libererebbe a parametro zero dalla ‘Vecchia Signora’ Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus resta in bilico. Il centravanti serbo è in scadenza con i bianconeri e ancora non ci sono stati passi sostanziali verso un rinnovo del contratto. Vlahovic nei radar del Barcellona (Ansa) – Calciomercato.it Nelle ultime settimane è arrivata l’apertura da entrambe le parti a trattare sulla possibile permanenza a Torino del numero nove, al momento fermo nuovamente per infortunio e che salterà anche il big match di domenica a San Siro contro il Milan. Proprio i rossoneri in Serie A seguono gli scenari su Vlahovic, mentre fuori dall’Italia finora non sono pervenute offerte concrete.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, Vlahovic e l’intreccio con Lewandowski: “È il piano B per l’attacco”

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