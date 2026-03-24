Bakset la Despar 4 Torri domina il derby e mette nel mirino il secondo posto
Netta vittoria per i ragazzi di coach d’Angelo contro l'Acli G88 (78-48). Trascinati dai 23 punti di Pevere, i granata agganciano Galliera in classifica a quattro giornate dalla fine Buona vittoria al Pala Aeffe per la Despar 4 Torri di coach d’Angelo in Divisione Regionale 3. I granata proseguono la loro caccia al secondo posto finale: a quattro giornate dal termine della regular season si ritrovano secondi, a quota 22 punti, a pari merito con Galliera ma con lo scontro diretto in proprio favore. Il derby cittadino con l’Acli G88 inizia a ritmo blando, tra percentuali basse e molti falli (14-11 al decimo minuto). Nel secondo quarto i giovani della 4 Torri provano a dare una scossa alla gara e ad alzare il ritmo offensivo, ma gli ospiti si dimostrano abili a resistere: si va all'intervallo sul 33-27 per i padroni di casa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Rangers Qualiano, vittoria netta contro il Me.Gi.C. Liternum e secondo posto nel mirino
Nika Prevc domina a Garmisch e mette nel mirino Maruyama in Coppa del Mondo. Sieff in zona puntiL’ultima gara dell’anno solare si chiude con una vittoria per dispersione di Nika Prevc sul trampolino grande HS142 di Garmisch-Partenkirchen, sede...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bakset la Despar 4 Torri domina il...
Temi più discussi: Despar 4 Torri Ferrara - DR3: vittoria al cardiopalma contro il Basket Estense; Basket giovanile. La settimana del vivaio Despar 4 Torri; Despar 4 Torri Ferrara - Italia Chef Piacenza Basket Club 67-84; Despar 4 Torri Ferrara 67 – 84 Italia Chef Piacenza Basket Club (20-26; 33-47; 47-63).
Basket serie C: Despar 4 Torri ko con PiacenzaLa legge del più forte. Al Pala Aeffe l’Italia Chef Piacenza, trascinata dai punti di Livelli, porta a casa ... msn.com
Basket serie c. Despar con Vignola. Argenta a OzzanoDecima giornata di ritorno, e nuovo scontro diretto per la permanenza in categoria per la Despar 4 Torri. I granata di coach Spettoli accoglieranno stasera al Pala Aeffe la Roadhouse Vignola, in una s ... ilrestodelcarlino.it
NEXT GAME Dopo la pausa dovuta alla Next Gen U19 torniamo in campo questo sabato! Sabato 21 Marzo Ore 20:00 Palazzetto Comunale, Villafranca di Verona (VR) Ecodent Alpo YouTube: Alpo Bakset ‘99 facebook