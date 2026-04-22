La squadra italiana ha messo sul tavolo un’offerta da 6 milioni di euro all’anno per cercare di portare di nuovo in Europa l’attaccante polacco. La proposta arriva in un momento in cui ci sono diverse squadre statunitensi interessate a ingaggiare il calciatore. La trattativa si svolge in un contesto di forte competizione economica tra le parti coinvolte.

La Juventus prepara un’offerta da 6 milioni di euro annui per riportare Robert Lewandowski in Europa, consapevole della concorrenza economica massiccia proveniente dagli Stati Uniti. Il centravanti polacco, prossimo alla scadenza del contratto con il Barcellona, si trova al centro di una sfida tra il prestigio calcistico del vecchio continente e le ingenti disponibilità finanziarie della MLS. Il calciatore, che compirà 38 anni nel mese di agosto, ha il proprio valore di mercato rifluire dopo l’investimento di 45 milioni di euro effettuato dal club catalano nel 2022 per trasferirlo dal Bayern Munich. Attualmente, la situazione contrattuale del giocatore è agli sgoccioli, con pochi mesi rimasti prima che possa muoversi liberamente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juventus sfida gli USA: piano da 6 milioni per Lewandowski

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