Secondo quanto riportato, nei prossimi giorni si terrà un incontro tra la Juventus e l'agente di Lewandowski, con l'obiettivo di discutere un possibile trasferimento a parametro zero. La società bianconera sta valutando questa opzione per rafforzare il reparto offensivo. La trattativa si concentra sulla possibilità di portare l'attaccante in squadra senza costi di acquisto, con un appuntamento già programmato per approfondire i dettagli.

Juve-Lewandowski, il sogno è possibile: incontro fissato per il colpo a parametro zero. La Juventus punta dritta verso le stelle per rinforzare il proprio attacco. Con il futuro di diversi interpreti offensivi ancora in bilico, il club bianconero sta seriamente valutando il colpo dell’anno: 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Schira “Previsto a breve incontro Juve-Lewandowski”

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