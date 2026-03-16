Juventus Schira Kostic lascerà la Juve a zero

Secondo quanto riportato da Schira, Filip Kostic è destinato a lasciare la Juventus a fine stagione senza un indennizzo. La decisione sembra essere già presa e il giocatore potrebbe quindi cercare una nuova squadra senza costi di trasferimento. La situazione si aggiunge alle altre questioni in corso riguardanti la rosa e il mercato della squadra bianconera.

Filip Kostic sembra destinato a lasciare a parametro zero la Juventus in estate, secondo quanto riportato da Schira. ” Filip #Kostic è pronto a lasciare la #Juventus come free agent alla fine della stagione. La #Juve non estenderà il suo contratto, che scade a giugno. Spalletti fa la lista: Di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Schira “Kostic lascerà la Juve a zero” Articoli correlati Juventus, Schira “David vuole prendersi la Juve”Jhonatahn David vuole prendersi la Juventus e in base a quanto riportato da Schira il canadese ha rifiutato offerte dalla Spagna e dall’Inghilterra. Juventus, Moretto “Perin lascerà la Juve in estate”Mortto sulla situazione di Perin Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Mattia Perin, già vicino a Giugno a... Approfondimenti e contenuti su Juventus Schira Kostic lascerà la Juve... Juve, sarà addio per Kostic: il serbo non rinnoverà il contrattoTra i giocatori in scadenza di contratto alla Juventus, Filip Kostic è già certo di non continuare la propria esperienza a Torino. Come riportato dal collega Nicolò ... tuttojuve.com Kostic in scadenza: sarà addio alla Juve a fine stagioneFilip Kostic, esterno classe 1992 della nazionale serba, è in scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione. Il giocatore, come riportato dai colleghi de La Gazzetta ... tuttojuve.com