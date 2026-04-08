Juventus possibile cessione di Adzic in estate?

La Juventus si prepara a definire le operazioni di mercato per la prossima stagione, con particolare attenzione al settore dei trequartisti. Tra le possibili cessioni, si parla della volontà di lasciare partire Adzic durante l’estate. La società sta valutando diverse soluzioni per rinnovare la rosa, con una strategia di entrate e uscite che mira a rafforzare il reparto offensivo. La situazione resta in evoluzione e non sono stati ancora annunci ufficiali.

Adzic verso l’uscita. Il mercato della Juventus per la prossima stagione entra in una fase operativa molto calda, con la dirigenza intenzionata a rinfrescare il reparto dei trequartisti attraverso un incastro di entrate e uscite mirate. Al centro del progetto c’è la volontà di inserire profili tecnici di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, possibile cessione di Adzic in estate? Juventus, Spallletti blocca la cessione di Adzic “Non si tocca”La situazione di Adzic In conferenza stampa pre Cagliari, Luciano Spalletti ha respinto al mittente ogni possibile ipotesi di cessione di Adzic. Milan deluso da Leao, cessione possibile in estate | CMLa sconfitta arrivata in casa della Lazio ha chiuso il discorso scudetto in casa Milan con i rossoneri che ora dovranno concentrarsi sulla... ADZIC NON SI TOCCA, SPALLETTI LO TOGLIE DAL MERCATO! #juve #juventus #adzic #juventusnews24 Temi più discussi: Juventus, il fattore Thuram: tra blindatura e plusvalenza. Senza Champions è addio?; Juventus, rinnovo o cessione per Khéphren Thuram? Champions League decisiva, ci sono due big di Premier League; Juventus, spunta la clausola per Bremer, la cessione non è impossibile: si scatena il caos nel web bianconero; Caso Zhegrova alla Juventus: numeri deludenti e futuro in bilico tra cessione e rilancio. Juventus, occhio al futuro di Bremer: apertura ad una clamorosa ipotesi!Cessione Bremer - In casa Juventus si fa strada una possibile cessione illustre in vista dell’estate 2026. Secondo Tuttosport, a ... fantamaster.it Cessione Zhegrova, la Juventus cambia i piani: ecco la nuova decisioneLa Juventus proverà a fare cassa per poi rinvestire il ricavato su un nuovo esterno destro più affine alle richieste di Spalletti. Questa la nuova decisione della Juventus: Zhegrova sul mercato, ... fantamaster.it La Juventus continua a correre per provare a strappare la qualificazione in Champions League Riusciranno i bianconeri a centrare l’obiettivo del quarto posto #juventus #spazioj - facebook.com facebook Le 100 presenze raggiunte da Simone #Guerra con la #Juventus #NextGen simboleggiano quanto sia stato fondamentale per il progetto dal suo arrivo a Torino, nell’estate del 2023 42 gol e 16 assist ma soprattutto l’impatto da leader carismatico in c x.com