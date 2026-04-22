Juventus operazione Openda | si prova la cessione estiva

La Juventus ha investito 47 milioni di euro nell'acquisto di Openda, ma il giocatore è già considerato fuori dal progetto della squadra. La decisione di procedere con la cessione estiva ha creato scompiglio tra i tifosi e i media sportivi, considerando il grande investimento fatto e il rapido cambio di strategia della società. La situazione ha attirato l’attenzione sulla gestione del mercato estivo del club.

Caso Openda alla Juve: investimento da 47 milioni, ma è già fuori dal progetto. Un vero e proprio terremoto di mercato scuote l’ambiente bianconero. Nonostante un investimento economico imponente per strapparlo al Lipsia, il futuro di Loïs Openda sembra già segnato: la Juventus ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, operazione Openda: si prova la cessione estiva Notizie correlate Leggi anche: Juventus: operazione Openda Bremer, cessione sì cessione no in estate: è un sacrificio da fare per la Juventus? L’analisidi Angelo CiarlettaCessione o permanenza a Torino per Gleison Bremer in estate: è un sacrificio da fare per la società bianconera? L’analisi completa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Juve, scatta l'obbligo di riscatto per Openda: 40 milioni per 2 gol in stagione; Scatta l'obbligo di riscatto di Openda alla Juventus: i bianconeri matematicamente tra le prime 10, la formula e le cifre per l'acquisto del belga; 46 MILIONI DI EURO | Ultim'ora Juventus: c'è il primo acquisto UFFICIALE della nuova stagione, riscattato Lois Openda; Disastro Openda, il paradosso Juve sul mercato: 40 milioni da pagare per un fantasma. La Juventus ha già iniziato a cercare acquirenti per Openda: gli aggiornamentiFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Loïs Openda che in estate dovrebbe lasciare la Juventus: Per quanto riguarda la Juventus, ricordiamo ragazzi che ... tuttojuve.com Mercato Juventus, il riscatto di Openda pesa come un macigno: c’è la soluzioneLe condizioni per il riscatto del cartellino dell'ex Lipsia sono diventate realtà. Una grana per la società bianconera. sportal.it Il nome di #Pellegrini ritorna ad essere accostato alla #Juventus per la prossima estate Voi lo vorreste in bianconero Ditecelo nei commenti - facebook.com facebook L'arrivo alla Juventus e il rapporto con Antonio Conte: Paul Pogba ripercorre i primi mesi in bianconero e ricorda il gol col Napoli che ha cambiato la sua carriera (1/4) x.com