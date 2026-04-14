Juventus | operazione Openda
La Juventus ha deciso di portare a termine l’acquisto di Lois Openda, una operazione che sembra ormai certa. La squadra ha ottenuto una vittoria importante contro l’Atalanta, che le garantisce di terminare la stagione tra le prime dieci posizioni in campionato. La conferma dell’acquisto di Openda arriva in un momento in cui il club si concentra sugli obiettivi di fine stagione.
La Juventus è ormai obbligata a completare l’acquisto di Lois Openda. Dopo la vittoria di Bergamo contro l’Atalanta, i bianconeri hanno raggiunto la certezza matematica di chiudere la stagione tra le prime dieci posizioni in Serie A. Questo piazzamento fa scattare automaticamente l’obbligo di riscatto del centravanti belga dal RB L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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