Il Barcellona ha manifestato interesse per il terzino destro italiano Marco Palestra. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, la scelta del club blaugrana si basa sulla possibilità di spostare Joao Cancelo sulla fascia sinistra, nel caso in cui venga riscattato. Questa mossa rientrerebbe nella volontà di rafforzare la rosa con un giocatore considerato molto versatile.

Il Barcellona sta tenendo d’occhio Marco Palestra. Questa la notizia di mercato riportata dal Mundo Deportivo, che parla di un interesse per il terzino destro italiano, poiché Joao Cancelo (se riscattato) verrebbe spostato sulla sinistra. Il 21enne del Cagliari, ma di proprietà dell’Atalanta, vale circa 30 milioni e diventerebbe dunque il vice Koundé, ma non solo. Barcellona su Palestra. Gli osservatori del Barcellona, ci fa sapere il quotidiano spagnolo, sono stati in Italia per osservare sia Palestra, ma anche Bastoni e Cambiaso, poiché ai blaugrana piacciono i laterali che sappiano giocare bene con entrambi i piedi. Inoltre, Palestra è bravo nell’uno contro uno e potrebbe giocare sia da terzino di una difesa a quattro, sia da quinto nella difesa a tre.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Barcellona vuole Palestra, per il Mundo Deportivo è l’esempio perfetto di duttilità

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