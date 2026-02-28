Yamal torna a trascinare il Barcellona | una sua tripletta indirizza il 4-1 al Villarreal Mundo Deportivo

Il Barcellona ha battuto il Villarreal con il punteggio di 4-1, mantenendo la testa della classifica in Liga. La partita è stata dominata da Lamine Yamal, che ha siglato una tripletta tra il minuto 28 e il 69, contribuendo in modo decisivo al risultato finale. La squadra catalana ha così consolidato la propria posizione in campionato.

Il Barcellona ora guida la classifica a 64 punti, quattro in più rispetto al Real Madrid. Lewandowski chiude il match, mentre Gueye segna il gol della bandiera per gli ospiti. Il Barcellona vince 4-1 contro il Villarreal e consolida il primo posto in Liga. Protagonista assoluto è stato Lamine Yamal, che ha segnato una splendida tripletta ai minuti 28, 37 e 69. A chiudere i conti ci ha pensato Robert Lewandowski nel finale. Per gli ospiti, inutile il gol di Pape Gueye. Con questo successo, il Barcellona guida la classifica a 64 punti, quattro in più rispetto al Real Madrid, che giocherà lunedì contro il Getafe. “La partita ha rappresentato un grande regalo per Hansi Flick, che festeggiava la sua 100ª panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Yamal torna a trascinare il Barcellona: una sua tripletta indirizza il 4-1 al Villarreal (Mundo Deportivo) Barcellona-Villarreal 4-1: Yamal segna una storica tripletta2026-02-28 19:16:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: È stata la prima tripletta della stella del Barça nella Liga. Tripletta Lamine Yamal: il Barcellona travolge il Villarreal e scappa a +4 sul Real MadridIl poker blaugrana firmato Yamal e Lewandowski schiaccia il Sottomarino Giallo: catalani primi a 64 punti in attesa del posticipo del Real.