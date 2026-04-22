Juventus Marocchi La Juve si diverte e non dipende più solo da Yildiz

Da ilprimatonazionale.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Juventus e Bologna, l’analisi del club evidenzia un cambio di atteggiamento da parte della squadra, che sembra divertirsi in campo. Il tecnico ha introdotto un nuovo approccio che ha influenzato positivamente le prestazioni, portando a una vittoria che viene definita convincente. La presenza di Yildiz, in passato punto di riferimento, non è più l’unico elemento su cui si basa il gioco della squadra.

Juve-Bologna, l’analisi del Club: Marocchi promuove l’effetto Spalletti. La vittoria convincente della Juventus contro il Bologna per 2-0 (firmata David e Thuram) non ha solo consolidato la classifica dei bianconeri, portandoli a un passo da Milan e Napoli, ma ha scatenato un dibattito entusiasta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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