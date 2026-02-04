Mauro | La vera forza di Spalletti? Con lui la Juve non dipende più da Yildiz

La Juventus si affida sempre di più a Luciano Spalletti. Mauro, ex giocatore bianconero, dice che con lui la squadra non dipende più da Yildiz. Sostiene anche di apprezzare lo stile discreto di Comolli e Chiellini, che lasciano a Spalletti le decisioni principali. La squadra sembra puntare su uno stile di gestione più semplice e diretto.

Chiudi gli occhi il 30 ottobre, giorno dell’ufficializzazione di Luciano Spalletti come allenatore della Juventus, e i bianconeri sono settimi in Serie A, dietro al Bologna per differenza reti e quindi fuori dalla zona che vale un pass europeo. Riapri gli occhi oggi, 97 giorni più tardi, e la Signora veleggia in quarta posizione con in mano il proprio destino nella corsa alla Champions League. L’effetto del tecnico di Certaldo è questo e altro, ma - nonostante le richieste di inizio 2026 da parte dell’ex commissario tecnico -, il club non è riuscito a regalargli l’attaccante richiesto. Massimo Mauro - 150 presenze, uno scudetto e una Coppa Intercontinentale con la Juventus - non lo reputa assolutamente un problema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Massimo Mauro, ex centrocampista e campione con la Juventus, commenta il momento attuale della squadra in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

