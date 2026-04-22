Juventus-Lewandowski | prima offerta ufficiale Comolli tenta lo scippo al Barcellona

La Juventus ha presentato la sua prima offerta ufficiale per acquistare il centravanti polacco, attualmente sotto contratto con il Barcellona fino al 2026. Nel frattempo, un rappresentante di un altro club ha tentato di superare l’offerta e portare il giocatore in un’altra squadra. La trattativa tra i due club è in corso, con i dettagli dell’offerta ancora non resi pubblici.

La Juventus ha rotto gli indugi per Robert Lewandowski. Il club bianconero ha presentato una prima offerta ufficiale all’entourage del centravanti polacco, attualmente legato al Barcellona fino al 30 giugno 2026. La proposta, strutturata su un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus, mira ad anticipare la concorrenza del Milan e le ricche sirene della MLS, garantendo a Luciano Spalletti un terminale offensivo di calibro mondiale per la prossima stagione. L’operazione è guidata da Damien Comolli, General Manager dell’area sportiva bianconera, che vede nel classe ’88 l’innesto ideale per coniugare rendimento immediato e leadership all’interno di uno spogliatoio in fase di profonda ristrutturazione.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus-Lewandowski: prima offerta ufficiale. Comolli tenta lo scippo al Barcellona Notizie correlate Napoli, caso Spinazzola: la Juventus tenta lo scippo a parametro zeroLa Juventus prepara lo scippo a parametro zero: Leonardo Spinazzola è il nome caldo per la corsia mancina della prossima stagione. Calciomercato Juve: Comolli si muove su tre tavoli e tenta Lewandowski. La situazionedi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve: Comolli si muove su tre tavoli e tenta Lewandowski per rinforzare l’attacco a disposizione di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La sfida per Lewandowski arriva in Italia: l’agente incontra Juve e Milan; Lewandowski, più Juve che Milan! La last dance mercato, l'offerta per convincerlo e gli altri nomi; L'agente di Lewandowski in arrivo in Italia: incontro con Comolli, sull'attaccante c'è anche il Milan; I capocannonieri di sempre in Champions League: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema. La Juventus fa sul serio per Lewandowski: pronta offerta da 6 milioni di euro più bonusStando a quanto filtra, la Juventus avrebbe già messo sul tavolo una prima proposta economica: un contratto da 6 milioni di euro a stagione più bonus legati al raggiungimento di obiettivi personali e ... it.blastingnews.com Juventus, si raffredda il rinnovo di Vlahovic: prima offerta per Lewandowski!Rinnovo Vlahovic – Non arrivano sviluppi concreti sul futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, i contatti tra le par ... fantamaster.it La Juventus continua a lavorare sulla pista che può portare Robert Lewandowski a Torino Quanti goal farebbe in Serie A - facebook.com facebook Lewandowski, la Juventus accelera e il Milan rallenta: il punto x.com