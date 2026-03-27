Napoli caso Spinazzola | la Juventus tenta lo scippo a parametro zero

La Juventus sta lavorando per acquistare a parametro zero il difensore italiano Leonardo Spinazzola, attualmente in forza a un club di Serie A. La trattativa riguarda il trasferimento per la prossima stagione, con i bianconeri che cercano di convincere il giocatore a trasferirsi senza un costo di trasferimento. Spinazzola, nel frattempo, è al centro di questa operazione che coinvolge anche altri club di massima serie.

La Juventus prepara lo scippo a parametro zero: Leonardo Spinazzola è il nome caldo per la corsia mancina della prossima stagione. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport e confermato dalle ultime indiscrezioni di Sky, la trattativa per il rinnovo tra il terzino e il Napoli è entrata in una fase di pericoloso stallo. Il nodo del contendere è la durata del nuovo vincolo: il club di Aurelio De Laurentiis non intende andare oltre una proposta annuale ( 2027 ) con opzione per il secondo anno, mentre l’entourage del classe ’93 esige un biennale secco per blindare il futuro dell’atleta, tornato su livelli d’eccellenza sotto la gestione di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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