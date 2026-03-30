Calciomercato Juve | Comolli si muove su tre tavoli e tenta Lewandowski La situazione

In vista della prossima sessione di mercato, il dirigente della società calcistica sta lavorando su tre fronti diversi. Tra gli obiettivi principali c’è l’attaccante, con l’intenzione di portare in squadra un giocatore che possa rafforzare l’attacco. Tra le trattative in corso, si segnala un tentativo di acquisire il calciatore polacco, noto per le sue prestazioni e il suo ruolo nel reparto offensivo.

Calciomercato Juve: Comolli si muove su tre tavoli e tenta Lewandowski per rinforzare l’attacco a disposizione di Spalletti. La situazione. La dirigenza della Juventus è al lavoro presso la Continassa per definire le future strategie legate al reparto offensivo. La priorità assoluta è rappresentata dal prolungamento contrattuale di Dusan Vlahovic. Nel corso di questa settimana è in agenda un nuovo vertice decisivo tra la dirigenza e il padre del centravanti serbo per discutere il rinnovo dell’accordo, prossimo alla naturale scadenza. Questa permanenza è ampiamente caldeggiata dal tecnico Luciano Spalletti, il quale è a sua volta pronto a legarsi alla panchina bianconera siglando un accordo valido fino al 2028. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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