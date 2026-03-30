Calciomercato Juve | Comolli si muove su tre tavoli e tenta Lewandowski La situazione

Da juventusnews24.com 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della prossima sessione di mercato, il dirigente della società calcistica sta lavorando su tre fronti diversi. Tra gli obiettivi principali c’è l’attaccante, con l’intenzione di portare in squadra un giocatore che possa rafforzare l’attacco. Tra le trattative in corso, si segnala un tentativo di acquisire il calciatore polacco, noto per le sue prestazioni e il suo ruolo nel reparto offensivo.

Calciomercato Juve: Comolli si muove su tre tavoli e tenta Lewandowski per rinforzare l’attacco a disposizione di Spalletti. La situazione. La dirigenza della  Juventus  è al lavoro presso la  Continassa  per definire le future strategie legate al  reparto offensivo. La priorità assoluta è rappresentata dal prolungamento contrattuale di Dusan Vlahovic. Nel corso di questa  settimana  è in agenda un nuovo vertice decisivo tra la dirigenza e il padre del centravanti serbo per discutere il  rinnovo  dell’accordo, prossimo alla naturale scadenza. Questa permanenza è ampiamente caldeggiata dal tecnico  Luciano Spalletti, il quale è a sua volta pronto a legarsi alla panchina bianconera siglando un accordo valido fino al  2028. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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