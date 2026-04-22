Juventus | la strategia bianconera

La Juventus sta attuando una strategia mirata sul mercato, concentrandosi su un giocatore che, pur avendo una lunga carriera alle spalle, rimane tra gli obiettivi principali. La società ha già avviato le trattative per definire i dettagli dell’accordo, mentre il giocatore si trova in una fase di valutazione tra diverse proposte. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, con un’attenzione particolare alle condizioni contrattuali e alle tempistiche.

La Juventus si muove con decisione sul mercato e punta a un nome che, nonostante l’età, continua a garantire gol e leadership: Robert Lewandowski Il club torinese sta valutando seriamente l’opportunità di portare in Serie A il centravanti polacco, che potrebbe liberarsi a parametro zero dal Barcellona al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus le ultime strategie di mercato per la prossima stagione

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