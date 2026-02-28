Mercato Juventus il futuro dell’attacco può essere ancora di Vlahovic e Kolo Muani La strategia della società bianconera

Sul mercato della Juventus, il futuro del reparto offensivo potrebbe ancora vedere protagonisti Vlahovic e Kolo Muani. La società bianconera sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco, mantenendo aperte diverse possibilità di acquisto e conferma dei giocatori attuali. La situazione è in evoluzione e non sono state ancora prese decisioni definitive.

Bernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo. Cosa sta succedendo Calciomercato Juve LIVE: i nomi in entrata e in uscita per l’estate. La mossa per Goretzka Tonali Juve: c’è una possibilità che lasci il Newcastle e i bianconeri possono prenderlo a questa condizione. Tutte le news Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, il futuro dell’attacco può essere ancora di Vlahovic e Kolo Muani. La strategia della società bianconera Kolo Muani Juve bis: qual è la strategia bianconera per farlo tornare in estate. Lui può fargli spazioLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Kolo Muani può lasciare il Tottenham e tornare alla Juventus? La risposta di Fabrizio Romanodi Redazione JuventusNews24Kolo Muani può lasciare il Tottenham e tornare alla Juventus? La risposta di Fabrizio Romano sul futuro dell’attaccante di... Una selezione di notizie su Mercato Juventus. Temi più discussi: Capello smonta il mercato Juve, Costacurta fa i nomi e Condò: Finita ogni illusione, su chi punti per il futuro?; La Juve di Spalletti: senza Di Gregorio, David, Openda e... Lo mosse del tecnico sul mercato; Juve, Di Gregorio bocciato: da Vicario/Carnesecchi a Provedel, la lunga lista per il mercato estivo; Il piano della Juve sul mercato: punti fermi, cedibili ed elementi in bilico. Mercato Juventus, colpi a zero: Goretzka e Bernardo SilvaJuventus, rivoluzione mercato a parametro zero: nel mirino Goretzka e Bernardo Silva. Spalletti chiede un centrocampo nuovo per ripartire. europacalcio.it Juventus 2026: mercato mirato o rivoluzione in vista?Alla Juventus mancano poco più di dieci partite alla fine del campionato, ma in casa bianconera è già tempo di riflessioni sul futuro. La stagione, segnata da alti e bassi e ... tuttojuve.com Claudio Zuliani. . METRO NICOLINO L'uscita di Comolli su arbitraggio UEFA Ha fatto bene, ora la Juve da costruire sul prossimo mercato. I nomi e i cognomi ... #juventus #UEFA #mercato - facebook.com facebook La #Juventus conferma l’intenzione di proseguire con #Spalletti come allenatore. Dopo un mercato oculato a gennaio, il club punta a investimenti importanti in estate per rafforzare la squadra e dare all’allenatore i giocatori giusti. @FabrizioRomano & x.com