Sildillia Juve | nome low cost per la fascia destra ma la strategia bianconera è chiarissima Le ultime

La Juventus punta su Sildillia come alternativa a basso costo per la fascia destra. La strategia è chiara: investire su giovani e profili economici per rinforzare la squadra senza spendere troppo. La società lavora con attenzione sulle scelte di mercato, cercando di ottimizzare il rapporto qualità-prezzo. La decisione di puntare su questo nome dimostra che la Juve vuole rinnovare il reparto senza grandi spese, affidandosi a un profilo che può crescere e contribuire alla squadra.

novità sulla possibile trattativa. La Juventus si trova a dover gestire un'improvvisa complicazione nelle strategie di rafforzamento difensivo. La caccia al nuovo innesto per la corsia destra, priorità per completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, si sta trasformando in un vero e proprio rebus di mercato per la dirigenza. Quella che fino a poche ore fa sembrava l'operazione principale e meglio indirizzata, ovvero l'acquisizione di Brooke Norton-Cuffy, è finita improvvisamente in stand-by.

