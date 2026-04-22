Juventus | Kalulu al centro del progetto

La Juventus sta definendo il proprio progetto di squadra e tra i giocatori più coinvolti c’è Pierre Kalulu. Il difensore, che ha già avuto un ruolo importante in alcune partite, viene considerato una pedina centrale nel piano della società. La squadra lavora per rafforzare la linea difensiva, puntando anche sulla presenza dell’atleta nel prossimo campionato. La trattativa per il suo ingaggio prosegue con attenzione.

La Juventus continua a costruire il proprio futuro partendo dalle certezze, e tra queste c’è senza dubbio Pierre Kalulu. Il club bianconero, infatti, sta accelerando sul fronte rinnovi e il difensore francese è il prossimo nome sulla lista dopo i recenti prolungamenti già definiti Arrivato definitivamente a Torino L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Kalulu al centro del progetto #Kalulu ne sa più di tutti #FC26 #Calcio #game #Shorts #TUTTONOTIZIE Notizie correlate Juventus: Spalletti al centro del progettoIl ko pesante contro il Galatasaray ha segnato un punto di non ritorno per la Juventus: la dirigenza, con l’AD Damien Comolli e il ds Marco Ottolini... Leggi anche: Juventus, Spalletti al centro del progetto: rinnovo in arrivo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Serie A | Juventus-Bologna | Le interviste; Juventus - Bologna (2-0) Serie A 2025; La Juventus non sbaglia: batte 2-0 il Bologna e si porta a -3 da Napoli e Milan; La Juventus batte il Bologna 2-0 con i gol di David al 2' e Thuram al 57' CRONACA e FOTO. Juventus, presto il rinnovo di Kalulu: firmerà fino al 2030 e vedrà il suo ingaggio crescereLa Juventus continua a pensare ai rinnovi di contratto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il prossimo nell'agenda bianconera che. tuttomercatoweb.com Rinnovo Kalulu, avviati i discorsi per il prolungamento del difensore francese. I dettagli sul possibile nuovo contrattoRinnovo Kalulu, avviati i discorsi per il prolungamento del calciatore transalpino. Tutti i dettagli sul possibile nuovo contratto ... juventusnews24.com Il nome di #Pellegrini ritorna ad essere accostato alla #Juventus per la prossima estate Voi lo vorreste in bianconero Ditecelo nei commenti - facebook.com facebook #MilanJuventus, milioni investiti ma pochi gol segnati: il flop dell'attacco - #MilanJuve @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan @juventusfc #Juventus #Juve x.com