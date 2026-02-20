Juventus | Spalletti al centro del progetto

Dopo la sconfitta schiacciante contro il Galatasaray, la Juventus ha deciso di cambiare rotta. La sconfitta ha evidenziato le criticità della squadra, spingendo i vertici a intervenire subito. Damien Comolli e Marco Ottolini guidano ora un piano di rinnovamento, puntando su nuovi acquisti e un nuovo allenatore, con l’obiettivo di rafforzare la rosa entro la prossima stagione. La scelta di coinvolgere Spalletti nel progetto dimostra l’intenzione di puntare su un cambio di strategia. La società sta definendo i dettagli di questa trasformazione.

Il ko pesante contro il Galatasaray ha segnato un punto di non ritorno per la Juventus: la dirigenza, con l'AD Damien Comolli e il ds Marco Ottolini in prima linea, ha deciso di accelerare i piani per una profonda rigenerazione della rosa in vista dell'estate 2026.