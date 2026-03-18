La Juventus sta per rinnovare il contratto di Luciano Spalletti, che ha ottenuto l’accordo con la società bianconera. Secondo Tuttosport, il prolungamento è ormai definito e la firma dovrebbe arrivare prima di Pasqua. Spalletti è al centro del progetto tecnico della squadra, e l’intesa tra le parti sembra ormai conclusa.

Luciano Spalletti ha convinto la società bianconera. L’accordo per il prolungamento del contratto secondo Tuttosport è stato praticamente raggiunto, la firma è attesa prima di Pasqua. La Juventus, da quando è sotto la guida del tecnico toscano sembra aver trovato un’identità e le due parti sono felici di prolungare il contratto, con l’obiettivo di dare continuità al progetto. Sicuramente la dirigenza dovrà lavorare sul mercato per formare una squadra competitiva, ma la visione dell’allenatore e quella della società sembrano coincidere. Rinnovo breve?. Spalletti e la Juventus ancora insieme, ma si valuta concretamente un rinnovo breve. Più che mancanza di fiducia da ambo le parti potrebbe trattarsi di una strategia condivisa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Spalletti al centro del progetto: rinnovo in arrivo

Articoli correlati

Leggi anche: Juve, Spalletti al centro del progetto: si lavora al rinnovo

Juventus: Spalletti al centro del progettoIl ko pesante contro il Galatasaray ha segnato un punto di non ritorno per la Juventus: la dirigenza, con l’AD Damien Comolli e il ds Marco Ottolini...

FUTURO BIANCONERO PER MCKENNIE: RINNOVO VICINO CON STIPENDIO DA MILIONI!

Aggiornamenti e notizie su Juventus Spalletti al centro del...

Temi più discussi: Spalletti, non era solo una battuta: cerca casa a Torino (ma non nel condominio di Chiellini e Comolli); Spalletti-Juve, crocevia decisivo: l'obiettivo non negoziabile e il messaggio chiaro della società; Juve, 4 gol: il regalo più bello per Spalletti; Serie A: la Juve si sblocca nel 2° tempo, 4-0 al Pisa.

Ville in collina o appartamenti di lusso in centro: dove vivono i calciatori della Juve a TorinoLa maggior parte dei bianconeri hanno scelto il centro, dove possono anche concedersi delle passeggiate. Ma c'è anche chi ha preferito i benefici del verde fuori città ... gazzetta.it

Maifredi su Spalletti: Non un esempio di grandi vittorie, ma il rinnovo ci può stare. A centrocampo servirebbe uno come Rabiot, Di Gregorio ucciso dalla JuveLa Juventus non è messa male, è partita con l'obiettivo di arrivare nei primi quattro posti ed è in lotta per riuscirci. Per me ce la può fare a centrare ... tuttojuve.com

Juventus Next Gen Le date dei playoff - facebook.com facebook

#Juventus su #BernardoSilva, via dal #ManchesterCity a parametro zero: contatti con Jorge Mendes x.com