La Juventus è tra le squadre più interessate a ingaggiare Robert Lewandowski, che ha il contratto in scadenza con il Barcellona. In Italia, anche il Milan segue da vicino la situazione dell’attaccante polacco, ma i bianconeri sembrano essere in vantaggio. La Serie A continua a mostrare interesse per giocatori esperti, con alcuni club che puntano ancora su calciatori più maturi. La trattativa tra le parti è in corso, ma non ci sono ancora annunci ufficiali.

Robert Lewandowski è in scadenza con il Barcellona e in Italia, Milan e Juventus lo stanno seguendo attentamente, con i bianconeri che sembrano essere in pole. Ciò che preoccupa, però, è l’ingaggio dell’attaccante. Sul piatto, pare che la Juve abbia messo un contratto annuale da 6 milioni più bonus. Juventus in pole per Lewandowski. Nicolò Schira su Tuttosport scrive che Spalletti aveva già richiesto un centravanti a gennaio, che non è arrivato. Il Barcellona non si sta muovendo per il rinnovo del polacco e, dunque, il suo agente Pini Zahavi sta cominciando a guardarsi intorno. La priorità di Lewandowski sembra voler essere quella di restare nel calcio europeo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juventus in pole per Lewandowski, la Serie A punta ancora sui “vecchietti”

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