L'ex calciatore Douglas Costa, attualmente al Chievo, ha commentato il suo stato di forma nel 2023, affermando di essere vicino a un ritorno e di sentirsi ancora juventino nel cuore. Ha anche suggerito alla punta polacca di trasferirsi alla Juventus. In passato, Costa ha vestito la maglia bianconera, e recentemente ha condiviso alcune riflessioni sui suoi ricordi e sulle possibili scelte future.

Ugarte Juventus, osservato speciale all’Allianz Stadium: idea nuova della dirigenza se dovesse partire questo big in estate. Novità! Inter, il futuro è adesso. Incontro con Chivu, la posizione su Bastoni e Calhanoglu e chi saranno i primi obiettivi di mercato in estate Chi è Andrej Kostic, nuovo acquisto del Milan dal Partizan. Storia, caratteristiche e identikit del colpo rossonero Dybala Roma ai titoli di coda: per il CorSport sarà addio a fine stagione. Tre ipotesi per il futuro dell’argentino Calciomercato Juve: Kolo Muani dice sì anche senza Champions League. Il gesto del francese e come cambiano i piani in attacco Douglas Costa rivela: «Nel 2023 vicino a tornare, mi sento ancora juventino dentro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Douglas Costa rivela: «Nel 2023 vicino a tornare, mi sento ancora juventino dentro. A Lewandowski consiglierei la Juventus»

Articoli correlati

Douglas Costa: «A Lewandowski consiglio la Juve. Io mi sento juventino dentro, nel 2023 vicino a tornare»Ugarte allo Stadium: Ottolini osserverà da vicino il possibile erede di Koopmeiners.

Douglas Costa svela un retroscena: «Mi voleva l’Inter. Ecco chi mi ha convinto ad accettare la Juventus»Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Tutto quello che riguarda Douglas Costa

Argomenti discussi: Immobile racconta | Inzaghi il migliore allenatore che abbia mai avuto mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera alla Lazio Io in Nazionale? A inizio anno Gattuso mi disse una cosa.

Pagina 1 | Douglas Costa, finisce l'avventura alla Del Piero: cos'è successoÈ ufficialmente giunta al termine l’esperienza australiana di Douglas Costa. L’esterno offensivo brasiliano, ex Juventus e Bayern Monaco, non farà parte della rosa del Sydney FC per la nuova stagione ... tuttosport.com

Douglas Costa, finisce l'avventura alla Del Piero: cos'è successoÈ ufficialmente giunta al termine l’esperienza australiana di Douglas Costa. L’esterno offensivo brasiliano, ex Juventus e Bayern Monaco, non farà parte della rosa del Sydney FC per la nuova stagione ... tuttosport.com